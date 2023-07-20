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Леонид Ла Рошель

Нифига смешного, амеры под предводительством маразматика могут согласиться на такой шаг. А что, всё будет происходить очень далеко от Пиндостана и сами пиндосы уверены, что они не пострадают. Потом нам будут на голубом глазу заливать, что ядерное оружие было собрано "проукраински настроенными энтузиастами" в гараже на коленках из материалов с одной из АЭС усраины. Как с подрывом Северных Потоков. ... а мы будем очередные красные линии рисовать... по Штатам уе..ать не дадут - там слишком много "своих" и своего у тех, кто принимает такие решения. С Гейропой похожая ситуация. И будет как в том анекдоте "... а ипаните по Барнаулу, там "своих/наших" точно нет!"