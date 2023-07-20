Русская весна

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«Скоро потребует нашу ядерную бомбу?» — французский политик шокирован требованиями Зеленского

«Скоро потребует нашу ядерную бомбу?» — французский политик шокирован требованиями Зеленского

Неуёмные аппетиты Владимира Зеленского и его постоянные просьбы о всё новых и новых поставках танков и истребителей безумны, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Нифига смешного, амеры под предводительством маразматика могут согласиться на такой шаг. А что, всё будет происходить очень далеко от Пиндостана и сами пиндосы уверены, что они не пострадают. Потом нам будут на голубом глазу заливать, что ядерное оружие было собрано &quot;проукраински настроенными энтузиастами&quot; в гараже на коленках из материалов с одной из АЭС усраины. Как с подрывом Северных Потоков. ... а мы будем очередные красные линии рисовать... по Штатам уе..ать не дадут - там слишком много &quot;своих&quot; и своего у тех, кто принимает такие решения. С Гейропой похожая ситуация. И будет как в том анекдоте &quot;... а ипаните по Барнаулу,  там &quot;своих/наших&quot; точно нет!&quot;
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