Семейный мастер-класс пройдет в культурном центре на Флотской

В День семьи, любви и верности 8 июля на территории летнего творчества Культурного центра «Онежский» для детей и родителей пройдет художественный мастер-класс «Семь-Я», сообщили в ажминистрации культурного центра.
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