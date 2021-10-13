Наступает период, когда все основное прошло, а вкус латекса во рту остается. Зрелищ будет предостаточно, а вот хлеба?

Темы дняБизнес и финансыНаступает период, когда все основное прошло, а вкус латекса во рту остается. Зрелищ будет предостаточно, а вот хлеба? МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Наступает период, когда все основное прошло, а вкус латекса во рту остается В России наступила осень.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ЛепеховАвтор сего бреда за стряпанием своих обычных высеров.bianka БелаяЕщё один нудист- либераст со вкусом латекса.Леонид ПопивнякАвторишке донатов и грантов в 30 баков за статью на жизнь хватает?????)))))NGNina GeyerА имя где , где имя аФФтора этого шэдэвра ???? Тварь он !NGNina GeyerАФФтар , вкус латекса у тебя во рту был , есть и будет всегда потому , что ты - гандон !!!!Комментировать
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