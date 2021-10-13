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Наступает период, когда все основное прошло, а вкус латекса во рту остается. Зрелищ будет предостаточно, а вот хлеба?

Наступает период, когда все основное прошло, а вкус латекса во рту остается. Зрелищ будет предостаточно, а вот хлеба?

МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Наступает период, когда все основное прошло, а вкус латекса во рту остается В России наступила осень.

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Сергей Лепехов
Автор сего бреда за стряпанием своих обычных высеров.
bianka Белая
Ещё один нудист- либераст со вкусом латекса.
Леонид Попивняк
Авторишке донатов и грантов в 30 баков за статью на жизнь хватает?????)))))
Nina Geyer
А имя где , где имя аФФтора этого шэдэвра ???? Тварь он !
Nina Geyer
АФФтар , вкус латекса у тебя во рту был , есть и будет всегда потому , что ты - гандон !!!!

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