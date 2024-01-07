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Нигматуллина о послеродовой депрессии: «Это продолжалось примерно три месяца. Мне помогли тренировки, к психологам не обращалась»

Биатлонистка родила первого ребенка – дочь Айну – в феврале прошлого года.  – Ты была готова к роли матери? – Я была готова информационно, посмотрев кучу лекций.

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