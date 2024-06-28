На кого демократы могут заменить провалившегося на дебатах Байдена: отвечают политологи

Долгожданные дебаты Трампа и Байдена прошли в напряженной обстановке. Кандидат от демократической партии и действующий президент оскорблял своего оппонента, тогда как Дональд Трамп апеллировал к Владимиру Путину и грозился в скором времени завершить украинский конфликт.