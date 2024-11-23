В России оценили призыв Меркель не принимать Киеву в одиночку решение по переговорам

Переговоры по украинскому конфликту будут вестись в первую очередь с США и другими странами НАТО, а Киев будет делать и говорить то, что ему скажут, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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