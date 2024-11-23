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  • Владимир Акулов
    А  если  посмотреть  глубже : для  высшего  командования  более  важным  является  южно-Донецкое  направление  ,  Кур...Стала известна пр...
  • Nikolay Boyko
    Нужен СМЕРШК предупреждавшем...
  • чвсатпкьл
    Что  там вякает эта старая грымза никому не интересно.🤣😂Меркель выразила ...

В России оценили призыв Меркель не принимать Киеву в одиночку решение по переговорам

В России оценили призыв Меркель не принимать Киеву в одиночку решение по переговорам

Переговоры по украинскому конфликту будут вестись в первую очередь с США и другими странами НАТО, а Киев будет делать и говорить то, что ему скажут, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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