360

162 330 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Фадеев
    Для начала по ящику б хоть показали! Обескураживает это отсутствие свежей картинки - если б было что на самом деле, н...Муратов: российск...
  • Александр Свитайло
    Хм, даже любопытно стало.... Если Германия считает, что за взрывом газопроводов, которые поставляли им же дешевый рос...Zeit: следствие Ф...
  • leonid
    Ну зачем черт её понёс на колесо обозрения, да ещё  зимой и беременную.«Источник „360“: ...

Театр «Город» из Долгопрудного представил премьеру спектакля по произведениям Чуковского и Сутеева

Театр «Город» из Долгопрудного представил премьеру спектакля по произведениям Чуковского и Сутеева

Репертуар театра «Город» из Долгопрудного пополнился новой постановкой для самых маленьких. Спектакль «Сказки-рисовашки» по знаменитым произведениям Корнея Чуковского и Владимира Сутеева подразумевает участие зрителей в происходящем действе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх