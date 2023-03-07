Театр «Город» из Долгопрудного представил премьеру спектакля по произведениям Чуковского и Сутеева

Репертуар театра «Город» из Долгопрудного пополнился новой постановкой для самых маленьких. Спектакль «Сказки-рисовашки» по знаменитым произведениям Корнея Чуковского и Владимира Сутеева подразумевает участие зрителей в происходящем действе.