Под Омском нашли тело 36-летнего рыбака, которого искали с ноября. Поздним вечером 5 ноября он поплыл на одноместной резиновой лодке по течению Иртыша у поселка Новоомский, после этого его никто не видел.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Под Омском нашли тело 36-летнего рыбака, которого искали с ноября. Поздним вечером 5 ноября он поплыл на одноместной резиновой лодке по течению Иртыша у поселка Новоомский, после этого его никто не видел.