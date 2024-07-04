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Новости Омска

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Под Омском нашли тело 36-летнего рыбака, которого искали с ноября

Под Омском нашли тело 36-летнего рыбака, которого искали с ноября. Поздним вечером 5 ноября он поплыл на одноместной резиновой лодке по течению Иртыша у поселка Новоомский, после этого его никто не видел.

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