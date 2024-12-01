Выстрел в первого секретаря: 90 лет назад был убит руководитель Ленинграда Сергей Киров

Он заступил на пост первого секретаря обкома ВКП(б), фактического главы города, в 1926 году, хотя до того практически не имел отношения к Ленинграду Сергей Костриков родился в Вятской губернии в 1886 году и с юности был активным участником партии большевиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии