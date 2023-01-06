Принц Гарри признался в убийстве 25 человек во время службы в Афганистане

Принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на отрывок из автобиографии принца, получившей название Spare («Запасной»), выход которой запланирован на 10 января.
Принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на отрывок из автобиографии принца, получившей название Spare («Запасной»), выход которой запланирован на 10 января.
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