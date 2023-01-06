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Принц Гарри признался в убийстве 25 человек во время службы в Афганистане

Принц Гарри признался в убийстве 25 человек во время службы в Афганистане

Принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на отрывок из автобиографии принца, получившей название Spare («Запасной»), выход которой запланирован на 10 января.

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