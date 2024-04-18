Работа районной и городской Думы городского поселения г.Новоаннинский отмечена на областном уровне Волгоградская областная дума утвердила результаты конкурса среди представительных органов региона.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Работа районной и городской Думы городского поселения г.Новоаннинский отмечена на областном уровне Волгоградская областная дума утвердила результаты конкурса среди представительных органов региона.