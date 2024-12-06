НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Орлов
    Оно нам надо надо?«Вашингтон» проиг...
  • Илхом Умаров
    Жаль, что Сергей ушёл из "А ну-ка все вместе". Это его место. Проект много потеряет после его ухода.Навка о подготовк...
  • александр
    помолчали бы вова.умнее покажетесь.Дмитрий Завгородн...

Лука Берулава: «В начале сезона мы допустили ошибки, но рады, что смогли сразу реабилитироваться и показать хороший результат»

Берулава выступает в паре с Анастасией Метелкиной за сборную Грузии. Они идут на третьем месте после короткой программы финала Гран-при в Гренобле (72,26 балла), лидирует немецкий дуэт Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (76,72).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх