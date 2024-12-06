Лука Берулава: «В начале сезона мы допустили ошибки, но рады, что смогли сразу реабилитироваться и показать хороший результат»

Берулава выступает в паре с Анастасией Метелкиной за сборную Грузии. Они идут на третьем месте после короткой программы финала Гран-при в Гренобле (72,26 балла), лидирует немецкий дуэт Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (76,72).
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