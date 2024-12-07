Андрей Травников поручил продлить ценовое соглашение на сливочное масло

Главной темой совещания стал контроль роста цен в разных секторах экономики. В сентябре-октябре 2024 года в Новосибирской области, как и в целом по стране, наблюдался рост стоимости продукции, производимой из молочных жиров, в том числе сливочного масла.
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