Силовики накрыли сеть подпольных казино в Амурской области

t.me/IrinaVolk_MVD Правоохранительные органы пресекли работу восьми нелегальных игорных заведений в Амурской области, сообщила во вторник, 23 апреля, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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