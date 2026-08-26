Почему не рекомендуется обедать рядом с клавиатурой: микробиологические риски

Обедать за клавиатурой — распространённая практика, однако она связана с определёнными рисками. Помимо очевидной опасности разлить напиток или рассыпать еду на технику, существует менее заметная, но значимая причина — микробиологическая загрязнённость.
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