Федеральное агентство новостей №1

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Украинские боевики обстреляли частный дом в Киевском районе Донецка

Украинские боевики обстреляли частный дом в Киевском районе Донецка

ВСУ нанесли удар по Киевскому району Донецка. О последствиях ночного обстрела рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.

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