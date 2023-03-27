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Рынок недвижимости встречает весну букетом инициатив

Рынок недвижимости встречает весну букетом инициатив

Обязать застройщиков жилья стандарт-класса делать более качественную отделку, утвердить более гуманные нормы по числу машино-мест, разрешить установку лифтов только производителей из России и стран — участниц ЕврАзЭС — лишь часть весенних инициатив, которые обсуждает рынокНа фоне резкого падения интереса покупателей к рынку новостроек (в Москве, например, по данным компании «ИНКОМ-Недвижимость»*, за первые два месяца 2023 года это падение составило 21%, а в годовом исчислении — 44%, и хотя все эксперты говорят, что первый квартал не показателен и надо дождаться итогов второго, за него тоже тревожно); на фоне сокращения банковских ипотечных выдач и обещаний ЦБ полностью искоренить ипотеку «от застройщика» в любых ее вариантах; на фоне улетевших куда-то в космос цен на жилье, которые, как все игроки рынка понимают, надо бы снизить, только никак не придумывается вариант, при котором не было бы ни одного финансово пострадавшего из их рядов — так вот, на фоне всего этого инициативы, не кардинально меняющие, а лишь слегка шлифующие ситуацию, как-то не особо впечатляют.

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