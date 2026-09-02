QR-код вместо документов: где чаще всего заселяются в отели через «Цифровой ID»

QR-код из Max позволяет пройти оформление менее чем за минуту Татарстан, Краснодарский край и Московская область стали лидерами по числу заселений в гостиницы с помощью «Цифрового ID».
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