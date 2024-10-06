Полиция задержала водителя «Ситроена» после смертельного ДТП на платной трассе М-11 «Нева». Авария произошла днем 5 октября на 668-м км трассе в Пушкинском районе Петербурга.
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Полиция задержала водителя «Ситроена» после смертельного ДТП на платной трассе М-11 «Нева». Авария произошла днем 5 октября на 668-м км трассе в Пушкинском районе Петербурга.