Житель Пушкина в больнице после встречи с ледяными осадками, рухнувшими на его голову. Инцидент произошел утром 20 декабря на одной из улиц Пушкинского района.
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Житель Пушкина в больнице после встречи с ледяными осадками, рухнувшими на его голову. Инцидент произошел утром 20 декабря на одной из улиц Пушкинского района.