Экспертлар фикеренчә, алга таба сыерларны ел әйләнәсе бәйләп куймыйча, аларны компьютерлаштырылган залларда гына савачаклар.
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Экспертлар фикеренчә, алга таба сыерларны ел әйләнәсе бәйләп куймыйча, аларны компьютерлаштырылган залларда гына савачаклар.