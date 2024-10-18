Аршавин оценил слова Латышонка, который заявил, что может прожить на 30 тысяч в месяц

Андрей уверен, что тут должна фигурировать другая сумма Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о словах вратаря Евгения Латышонка о том, что он может прожить в Петербурге на 30 тысяч рублей в месяц.
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