Аршавин оценил слова Латышонка, который заявил, что может прожить на 30 тысяч в месяц

Андрей уверен, что тут должна фигурировать другая сумма Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о словах вратаря Евгения Латышонка о том, что он может прожить в Петербурге на 30 тысяч рублей в месяц.