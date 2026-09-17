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Спасатели предупредили о ЧС в трех свердловских муниципалитетах

Спасатели предупредили о ЧС в трех свердловских муниципалитетах

Свердловское ГУ МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Днем 17 сентября в некоторых территориях Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, которые могут спровоцировать возникновение ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения, замыканием линий связи, затруднением движения транспорта.

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