Спасатели предупредили о ЧС в трех свердловских муниципалитетах

Свердловское ГУ МЧС выпустило экстренное предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Днем 17 сентября в некоторых территориях Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, которые могут спровоцировать возникновение ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения, замыканием линий связи, затруднением движения транспорта.
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