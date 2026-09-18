U.S. approves visas for Iranian delegation to attend U.N. meetings

The United States has approved visas for top Iranian officials to attend next week's high-level United Nations General Assembly meetings in New York.
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