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U.S. approves visas for Iranian delegation to attend U.N. meetings

The United States has approved visas for top Iranian officials to attend next week's high-level United Nations General Assembly meetings in New York.

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