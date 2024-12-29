Роскачество рассекретило, что может скрываться в красивых подарочных наборах из супермакетов «Ашан», «Магнит», «Пятерочка» Ольга БезродняяРоскачество предупредило покупателей «Пятерочки», «Магнита» и «Ашана», что супермаркеты идут часто на уловки, чтобы продать больше товара.
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