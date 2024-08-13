Не чувствуют никакого облегчения: курский маневр не помог ВСУ на Донбассе

Базирующаяся в Грузии и возглавляемая приговоренным в РФ к 11 годам в колонии общего режима за военные фейки Русланом Левиевым аналитическая группа Conflict Intelligence Team (CIT) предполагает, что ВСУ смогут удерживать плацдарм в Курской области не более чем «несколько недель», в зависимости от того, на какие потери готово пойти украинское командование, и какие силы готова бросить в бой армия РФ.