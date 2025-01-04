Кто-то «затягивает пояса», а кто-то продолжает жутко богатеть

Под самый занавес ушедшего года заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, обращаясь к промышленникам и бизнесу высказался в плане того, что эра дешёвой энергетики в России закончилась" и теперь придётся платить в полном объёме.
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