Внешность сыновей Екатерины Климовой и Игоря Петренко вызвала ажиотаж в сети

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Внешность сыновей российских актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось на странице артистки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).