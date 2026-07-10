Внешность сыновей Екатерины Климовой и Игоря Петренко вызвала ажиотаж в сети

Внешность сыновей российских актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко вызвала ажиотаж в сети. Видео появилось на странице артистки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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