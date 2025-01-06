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Дориан Финни-Смит: «Здорово находиться рядом с Леброном и понимать, что мне не нужно пытаться остановить его»

«Мне нравится смотреть, как Леброн бросает с одной ноги и делает все эти свои вещи. Здорово находиться рядом с Джеймсом и понимать, что мне не нужно пытаться остановить его», – заявил новобранец «Лейкерс».

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