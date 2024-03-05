Эксперт назвал преимущества безотзывных сберегательных сертификатов

Безотзывные сберегательные сертификаты, которые предложил ввести президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, призваны дать россиянам возможность сохранить и приумножить сбережения, а также найти источник долгосрочных инвестиций для страны, заявил 5 марта финансист Лазарь Бадалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии