Эксперт назвал преимущества безотзывных сберегательных сертификатов

Безотзывные сберегательные сертификаты, которые предложил ввести президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, призваны дать россиянам возможность сохранить и приумножить сбережения, а также найти источник долгосрочных инвестиций для страны, заявил 5 марта финансист Лазарь Бадалов.