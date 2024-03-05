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Эксперт назвал преимущества безотзывных сберегательных сертификатов

Эксперт назвал преимущества безотзывных сберегательных сертификатов

Безотзывные сберегательные сертификаты, которые предложил ввести президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, призваны дать россиянам возможность сохранить и приумножить сбережения, а также найти источник долгосрочных инвестиций для страны, заявил 5 марта финансист Лазарь Бадалов.

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