РИА Новости: темнокожие наемники ВСУ находились в Курахово с начала СВО

По словам одного из беженцев, проживавшего в Курахово в Донецкой Народной республике, иностранные наемники, входящие в состав ВСУ, находились в городе с самого начала проведения специальной военной операции.
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