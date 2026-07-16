ФИФА может наказать Аргентину за баннер о Мальвинских островах после победы над Англией

Баннер был развернут после матча, завершившегося со счётом 2:1 в пользу аргентинцев. В соответствии с дисциплинарным кодексом ФИФА, запрещено использовать спортивные мероприятия для политических заявлений.
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