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Авторадио

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На базе отдыха в Ставропольском крае отравились 40 человек

Массовое отравление произошло на базе отдыха рядом с селом Новоселицким в Ставропольском крае. Как пишет «Комсомольская правда», за медицинской помощью обратились 40 человек с признаками кишечной инфекции.

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