На базе отдыха в Ставропольском крае отравились 40 человек

Массовое отравление произошло на базе отдыха рядом с селом Новоселицким в Ставропольском крае. Как пишет «Комсомольская правда», за медицинской помощью обратились 40 человек с признаками кишечной инфекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии