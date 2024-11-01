Русский Колоколъ К своим детям отношение другое. Belkin Alexey/news.ru Видеозапись заинтересовала следственные органы и детского омбудсмена Подмосковья.
Как шкодливых котят: воспитательница-мигрантка удивила всех своими методами
Комментарии
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Алеся Ясногорцева
И никто о главном не скажет - почему допустили, чтобы игровая площадка в детском саду через дорогу была? Какой бы детский сад ни был частный - нельзя допускать, чтобы у него не было своей игровой площадки, в непосредственной близости к корпусу!
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2 час.
Мила Соколова
Какой вы... ... умный. Горант - это от слова "гора"?
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1 час.
Ольга
Это вы СВОЕГО "горанта" имеете в виду - того самого, который в киевских бункерах нос марафетит?
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1 час.
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