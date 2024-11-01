Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как шкодливых котят: воспитательница-мигрантка удивила всех своими методами

Как шкодливых котят: воспитательница-мигрантка удивила всех своими методами

Русский Колоколъ К своим детям отношение другое. Belkin Alexey/news.ru Видеозапись заинтересовала следственные органы и детского омбудсмена Подмосковья.

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Комментарии
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Алеся Ясногорцева
И никто о главном не скажет - почему допустили, чтобы игровая площадка в детском саду через дорогу была? Какой бы детский сад ни был частный - нельзя допускать, чтобы у него не было своей игровой площадки, в непосредственной близости к корпусу!
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2 час.
Мила Соколова
Какой вы... ... умный. Горант - это от слова &quot;гора&quot;?
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1 час.
Ольга
Это вы СВОЕГО &quot;горанта&quot; имеете в виду - того самого, который в киевских бункерах нос марафетит?
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1 час.

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