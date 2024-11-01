Как шкодливых котят: воспитательница-мигрантка удивила всех своими методами

Алеся Ясногорцева

И никто о главном не скажет - почему допустили, чтобы игровая площадка в детском саду через дорогу была? Какой бы детский сад ни был частный - нельзя допускать, чтобы у него не было своей игровой площадки, в непосредственной близости к корпусу!