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Внук Бориса Заходера зарегистрировал товарный знак "Винни-Пух"

Внук Бориса Заходера зарегистрировал товарный знак "Винни-Пух"

Для миллионов читателей имя Винни‑Пуха прочно связано с переводами Заходера Федор Деревянский, потомок писателя и переводчика Бориса Заходера, успешно зарегистрировал товарный знак "Винни-Пух" в Роспатенте.

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