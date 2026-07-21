Внук Бориса Заходера зарегистрировал товарный знак "Винни-Пух"

Для миллионов читателей имя Винни‑Пуха прочно связано с переводами Заходера Федор Деревянский, потомок писателя и переводчика Бориса Заходера, успешно зарегистрировал товарный знак "Винни-Пух" в Роспатенте.
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