10 заливов мира, в которые почти невозможно поверить

С давних времен голубой свет воды в темноте вызывал у людей одновременно страх и восхищение. Сотни лет назад никто даже не догадывался о таком явлении, как люминесценция, поэтому подобная подсветка была окутана множеством легенд и мифов.
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