«Дворец труда» в Нижнем Новгороде реконструируют к осени 2024 года

«Дворец труда» в центре Нижнего Новгорода реконструируют к осени 2024 года. Об этом пишет ИА «Время Н», ссылаясь на представителя генподрядчика, руководителя проекта ООО «Профитстрой» Григория Ахмедьянова.
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