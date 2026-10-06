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Чистый экран без вырезов и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: Red Magic 12 Pro+ уже можно заказать в Китае

Чистый экран без вырезов и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: Red Magic 12 Pro+ уже можно заказать в Китае

Заказать новинку можно за 9 дней до полноценной премьеры Nubia начала принимать предварительные заказы на будущий флагман Red Magic 12 Pro+ — аппарат можно заказать в Китае на площадке JD.

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