Чистый экран без вырезов и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: Red Magic 12 Pro+ уже можно заказать в Китае

Заказать новинку можно за 9 дней до полноценной премьеры Nubia начала принимать предварительные заказы на будущий флагман Red Magic 12 Pro+ — аппарат можно заказать в Китае на площадке JD.
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