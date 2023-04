Этой ночью по Киевской области, как сообщают на Украине, наносился массированный ракетный удар. Ракеты и обломки от работы украинской ПВО попали в жилые дома в Умани и городе Украинка Киевской области, при этом главком ВСУ Залужный сообщает что якобы сбита 21 из 23 ракет На Украине зафиксировано сразу два попадания в многоквартирные дома, в Умани […] The post Ракета украинской ПВО попала в многоэтажку в Умани, много погибших и раненых first appeared on Tochka Zрения.