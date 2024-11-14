Рогов: ВС РФ продвинулись у Новодаровки и Ровнополя

Российским военным удалось продвинуться в западном направлении в районе сел Новодаровка Запорожской области и Ровнополь ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.