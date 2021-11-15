В США предупредили о возможных ядерных ударах в случае войны России с Украиной

Владимир Назанский

Зайцев Виктор Зайцев Виктор

Америка заинтересована в существовании «свободных, демократичных и суверенных» государств в мире,(конец цитаты). Ага...Такие демократичные государства как: ИРАК, АФГАНИСТАН, та же СИРИЯ и, особенно, ЛИВИЯ, которую просто РАЗМАЗАЛИ по карте все эти англосаксонские демократы и "в корягу" жалостливые и культурные либералы. Когда же до пипла, в первую очередь России- то дойдёт- ЭТО ДЕМОФАШИЗМ и опять англосанксонского разлива, как это было в 30-х двадцатого века. Круг замкнулся после 1939 года. ПРОСТО ОНИ НЕ МОГУТ ПОКА НАЙТИ СЕБЕ НОВОГО ГИТЛЕРА. Но опять на острие Польша, опять в изоляции русские и сама Россия, которую РВУТ ИЗНУТРИ в первую очередь. И в который раз я хочу обратить внимание на половинчатость и нерешительность верховной власти России. Я-не диванный эксперт. Я старший офицер запаса, который видел ВСЁ за свои 31 в календарях. Более того...Мой интерес только в одном. Я даже не славянин, а ренпрессированный либеральной советской сволочью (при ХРУЩЁВЕ), алеман(немец) в баварскими корнями и родословной. Я исполняю завет своих предков, которые при Елизавете Первой стали подданными России и завещали служить ей, своим потомкам. Я верю в Россию и в русский характер, но...Обидно анализировать и делать вывод, что "не всё благополучно в Датском королевстве". Время интеллигентных и культурных отношений с ВНУТРЕННЕЙ сволочью, всеми этими клоаками "мемориалы и центры первой пьяни России" ПРОШЛИ! И если ударят с двух сторон...1941 год покажется милой разминкой всеобщего апокалипсиса.Хватит соплей. А верхам Гейжопы и США надо доходчиво и прямо заявить, что РОССИЯ БОЛЬШЕ УСТУПАТЬ НЕ БУДЕТ! И пусть они оставят её, Россию, в покое. Хватит сказок и легенд....Тридцать лет прошло как разрушили Советскую Российскую Империю...ЧТО НА ВЫХОДЕ? ВОТ ЭТО? А чем это отличается от программы "Майн кампф"?