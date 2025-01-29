Мать и ребенок погибли при атаке ВСУ на российский поселок

Гладков: мать и ребенок погибли в Белгородском поселке Разумное при атаке ВСУ Мать и ее двухлетний ребенок погибли в результате атаки БПЛА на жилой дом в поселке Разумное в Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.
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