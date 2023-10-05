Военный эксперт Шурыгин раскрыл карты командования ВСУ

Известный российский военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин раскрыл карты командования ВСУ, прокомментировав переброску украинских боеспособных подразделений с Запорожского направления зоны СВО под Артёмовск (украинское название Бахмут).
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