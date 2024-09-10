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Вечерний Новосибирск

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Дело о похищении девушки под Новосибирском взял на контроль глава СК Бастрыкин

Дело о похищении девушки под Новосибирском взял на контроль глава СК Бастрыкин

О перенесенных страданиях девушка рассказала в эфире телеканала НТВ. По словам Надежды Давыдовой, она долгое время не могла уйти от агрессивного любовника, но после того, как решилась на окончательный разрыв, мужчина похитил её и несколько дней избивал и насиловал в собственной квартире.

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