В ЯНАО в ходе акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники провели встречу с детьми по профилактике пагубных зависимостей

7 июля в МБУ «Дом молодежи» состоялось профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение токсикомании в подростковой среде, формирование негативного отношения к вредным привычкам и воспитание основ здорового образа жизни, в котором приняли участие сотрудники ОВД, представители общественности и медицинского учреждения.
Популярные статьи
- Подозреваемый в убийствах дальнобойщиков, совершенных в 1998 и 2008 году, задержан сотрудниками полиции
- Боевая работа расчетов ОТРК «Искандер» по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
- ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космодрома Плесецк
Свежие комментарии