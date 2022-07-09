В ЯНАО в ходе акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники провели встречу с детьми по профилактике пагубных зависимостей

7 июля в МБУ «Дом молодежи» состоялось профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение токсикомании в подростковой среде, формирование негативного отношения к вредным привычкам и воспитание основ здорового образа жизни, в котором приняли участие сотрудники ОВД, представители общественности и медицинского учреждения.