В ЯНАО в ходе акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники провели встречу с детьми по профилактике пагубных зависимостей

7 июля в МБУ «Дом молодежи» состоялось профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение токсикомании в подростковой среде, формирование негативного отношения к вредным привычкам и воспитание основ здорового образа жизни, в котором приняли участие сотрудники ОВД, представители общественности и медицинского учреждения.

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