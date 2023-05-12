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Турция в жерновах битвы глобальных систем

Турция в жерновах битвы глобальных систем

Сейчас, когда все внимание нашего общества приковано к событиям, непосредственно связанным с СВО, вопросы региональной политики автоматически отходят на второй и третий план.

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