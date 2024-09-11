В Невском районе Петербурга автомобиль сбил девушку

Пострадавшая совершила кувырок в воздухе. В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль наехал на женщину с собакой на пешеходном переходе, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.