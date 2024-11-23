Жёсткий контроль въезда, а экзамены устно и под запись: Володин обратился к правительству по противодействию нелегальной миграции

Всё слова, слова, слова. Наказывать надо за нарушения законов за мзду быстро и строго, включая конфискацию. Не тянуть годами.... Кроме того, не понятно, почему дума не приняла закон о запрете завоза семей и выплате им материнского капитала, или спикер посчитал это второстепенным?

O

Olga

Хотелось бы верить и очень, что введут жёсткий контроль. Но как же с теми миллионами мигрантов и их семьями, абсолютно не нужными в России, которые уже находятся в нашей стране?! Они въезжали массово, покупали результаты экзамена по русскому языку, покупали гражданство у продажных чиновников, оккупировали наши города, заняли места в наших школах, детских садах, техникумах, вузах, часто без знания русского языка, за деньги. Как с этим быть? Нужно проверить каждого мигранта, кто прибыл к нам хотя бы в последнее десятилетие. Проверить правомерность получения ими документов. Депортировать нарушителей нужно массово. Даже если таких окажутся миллионы. Это станет единственным шансом спасти Россию от засилия иностранцев и замещения россиян пришлыми и ненавидящими нас.