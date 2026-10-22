В своей практике я много лет наблюдаю определенную закономерность. Взрослый, состоявшийся человек, который прекрасно понимает, чего хочет от жизни, обладает знаниями, опытом и способностями, может из раза в раз совершать выбор, не позволяющий ему быть счастливым.