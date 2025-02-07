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Онколог назвал два симптома, которые скрывают рак на ранней стадии

Онколог назвал два симптома, которые скрывают рак на ранней стадии

Существует комплекс нарушений функций ЖКТ, способный замаскировать первые признаки рака кишечника. На что обратить внимание, объяснил кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасёв.

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